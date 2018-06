Medioznawca o „Taśmach Kaczyńskiego”: Rozpaczliwa próba wykreowania newsa

Nie milkną echa poniedziałkowej publikacji „Gazety Wyborczej”. Dziennik ten opublikował zapisy „taśm Kaczyńskiego”. Konkretnie chodzi o rozmowy przeprowadzonej z obecnym prezesem PiS 24 lata temu, mające być materiałem do pracy doktorskiej politologa Tomasza Grabowskiego.

W taśmach tych Jarosław Kaczyński krytykuje między innymi byłego premiera Jana Olszewskiego. Problem w tym, że ówczesny konflikt z Janem Olszewskim nie jest żadną tajemnicą. – Termin publikacji „Gazety Wyborczej” nie jest przypadkowy. 4 czerwca przypomina się o skandalicznych okolicznościach odwołania rządu Jana Olszewskiego. To budowanie pewnej narracji, próba podgrzania atmosfery, pokazania, że Jarosław Kaczyński także miał „coś” do rządu Jana Olszewskiego – mówi portalowi DoSzeczy.pl dr Piotr Łuczuk, medioznawca z Uniwersystetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawia.

Według eksperta, sensacyjny wydźwięk tekstu na powszechnie znane tematy może być związany z sezonem ogórkowym. – Na pewno „Gazeta Wyborcza”, TOK FM będą próbowały grzać tym tematem. Zbliża się okres wakacyjny, sezon ogórkowy. To próba przebicia się z zaskakującą dla niektórych informacją. Mamy tabloidowe podkręcenie tytułu, sugestia o taśmach ma sugerować jakieś analogie do taśm prawdy pozyskanych przy okazji różnych afer. Chodziło też na pewno o to, by tytuł jak najlepiej się klikał. Niestety w mediach często tak się dziś robi, rzetelność dziennikarska schodzi na dalszy plan. Liczy się rozpaczliwa potrzeba wykreowania newsa. A, że news dotyczy powszechnej wiedzy i liczy ponad 20 lat, to już mniej istotne – podsumowuje dr Piotr Łuczuk.

