„To była trudna noc”. Nawałka ogłosił skład kadry na mundial w Rosji

Na dzisiejszej konferencji prasowej, trener kadry Adam Nawałka podał oficjalną kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2018.

Na Mundial pojadą bramkarze: Wojciech Szczęsny, Łukasz Fabiański i Bartosz Białkowski; obrońcy: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Thiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan, Łukasz Piszczek; pomocnicy: Jakub Błaszczykowski, Jacek Góralski, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Rafał Kurzawa, Karol Linetty, Sławomir Peszko, Maciej Rybus, Piotr Zieliński; napastnicy: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Łukasz Teodorczyk.

Wśród wymienionych zawodników jest Kamil Glik, który dzisiaj podczas treningu uszkodził sobie bark. Piłkarz trafił do szpitala na badania. Nawałka poinformował jednak, że kadrę potwierdzono zanim doszło do kontuzji. – Marcin Kamiński zostanie z nami do momentu aż dowiemy się, jak wygląda sytuacja zdrowotna Kamila Glika – poinformował podczas konferencji prasowej Nawałka.

