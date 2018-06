Sasin o lotnisku na Okęciu: Zostanie wygaszone

Sasin przekonuje, że inwestycje komunikacyjne, często przekładają się na możliwości rozwojowe całych regionów, czy nawet państw

Polityk dodał, że krytyka planów Prawa i Sprawiedliwości zakładających budową CPK nie dotyczy samej inwestycji, ale faktu, że to PiS wdraża te plany. – Ci, którzy atakują tę inwestycję, atakują ją na zasadzie, że wszystko, co robi rząd PiS, jest złe i trzeba to atakować – przekonywał Sasin.

Polityk PiS stwierdził, że we wszystkich dużych miastach odchodzi się od pomysłu budowania lotnisk w centrum aglomeracji. Sasin podkreślał, że lotnisko w mieście generuje hałas i przyczynia się do tego, że okoliczne dzielnice tracą na atrakcyjności i przestają się rozwijać.

– Uniemożliwia rozwój okolicznych dzielnic i tworzenia tam budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli, szpitali – wyliczał Sasin.

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów twierdzi, że lotnisko zapasowe dla Warszawy powinno znajdować się w Radomiu.

