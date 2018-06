Zabił matkę, uciekając, staranował radiowóz. Trzy zarzuty dla 31-latka

Po tym jak 31-latek zabił matkę, wsiadł do TIR-a i uciekał przed policją. Nie tylko nie zatrzymał się do kontroli, a nawet staranował radiowóz, wypychając go na pobocze.

Sprawca był trzeźwy, policja sprawdza, czy w jego krwi nie ma śladu innych środków odurzających, twierdzi, że nie pamięta przebiegu zdarzenia.

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa, narażenia policjantów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia oraz niezatrzymania się do kontroli. Jeszcze dziś śledczy przygotują wniosek o areszt.