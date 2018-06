Ks. Lemański kpi ze spotkania premiera z papieżem. "Przyjmował już Putina i Erdogana, to i bajek Morawieckiego może posłuchać"

Ks. Wojciech Lemański mocno krytykuje premiera Morawieckiego i szydzi z jego spotkania z papieżem Franciszkiem, wytykając premierowi m.in. to, że "rzeczywistość myli mu się z fantazją".

"Ja na miejscu premiera, po niestrudzonej obronie polskich bastionów chrześcijaństwa przed dziećmi z Aleppo i uchodźcami z dworca Brześć, siedziałbym cicho na korytarzu szpitala na Szaserów, zamiast zawracać głowę papieżowi. Ale skoro premier polskiego rządu chciał osobiście złożyć papieżowi relację z 40 dniowej zwycięskiej bitwy z osobami z niepełnosprawnościami i ich opiekunami - to proszę bardzo. Papież przyjmował już Putina i Erdogana, to i bajek Morawieckiego może posłuchać" – czytamy we wpisie.