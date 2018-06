– Ta z pozoru drobna sytuacja, każe nam się niepokoić, czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński trzyma swoją partię tak krótko, jak to zwykł robić i jak do tego przywykliśmy. I my i ta partia – mówi w wideokomentarzu publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.