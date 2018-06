Komisja śledcza ds. VAT. Kto będzie reprezentował opozycję?

Z informacji do których dotarła rozgłośnia, klub Kukiz'15 będzie w komisji reprezentował poseł Marek Jakubiak. Jeśli zaś chodzi o Nowoczesną, to wszystko wskazuje na to, że partia ta postawi na Mirosława Pampucha. Polityk ten ma poparcie Katarzyny Lubnauer, jednak decyzja w tej sprawie musi zostać formalnie podjęta przez klub w trakcie głosowania.

Nieco bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja w Platformie Obywatelskiej. Według RMF FM brane tu są pod uwagę trzy nazwiska: Izabela Leszczyna, Janusz Cichoń i Jarosław Urbaniak.

Z kolei w klubie federacyjnym PSL i Unii Europejskich Demokratów dopiero dzisiaj odbędzie się dyskusja nad kandydatami. Padają tu takie nazwiska jak Michał Kamiński i Genowefa Tokarska.