Kukiz: Posłem Piętą wcześniej powinna się zainteresować ABW

Gość Konrada Piaseckiego podkreślał, że kiedy on sam wypełniał kwestionariusze dotyczące przyznania certyfikatów bezpieczeństwa, dostępu do informacji tajnych, to była również rubryka, która dotyczyła innej bliskiej osoby poza małżonką. – Mnie żadne romanse, czy to posła czy redaktora, niewiele obchodzą. To ich prywatne sprawy. Problem zaczyna się przy dostępie do informacji tajnych i niejawnych – zauważył.

Paweł Kukiz tłumaczył, że jeżeli ktoś jest np. ukrytym homoseksualistą, wstydzi się swojej orientacji a jednocześnie pozostaje w związku małżeńskim i ma romans pozamałżeński, homoseksualny, to bardzo łatwo takiego człowieka potem szantażować i wydobywać od niego informacje.

– Wcześniej posłem Piętą powinna się zainteresować ABW. Jest dla mnie niedopuszczalne, żeby z prasy dowiadywać się o jakichś szczególnych więziach członka komisji ds. służb specjalnych. Uważam, że po to jest rubryka w kwestionariuszu, by o czymś takim napisać. To jest nie tylko kwestia uczciwości. W sprawach etycznych, moralnych bardzo łatwo jest kogoś szantażować – mówił

– Mój klub jest specyficzny, ale na pewno nie przyjąłbym do klubu w tej chwili posła Pięty – zadeklarował polityk.