Jaki: Jeżeli dzisiaj nie podejmiemy decyzji o budowie nowego lotniska, to Warszawa na tym straci

– Uważam, że dopóki nie powstanie CPK, Okęcie musi pełnić swoją dotychczasową rolę. Natomiast jak powstanie CPK, jeżeli warszawiacy to zaakceptują, nie widzę żadnego problemu, żeby lotnisko Okęcie zostało, ale jako lotnisko lokalne – mówił Jaki. Jak tłumaczył polityk, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma wiele zalet.

– Przede wszystkim pomoże to mieszkańcom sąsiednich dzielnic (w otoczeniu lotniska Okęcie), którzy wprowadzali się na Ursynów czy inne dzielnice, na które oddziałuje lotnisko, aby ten ruch nie był tak uciążliwy. Po drugie, jeżeli CPK powstanie, razem z otaczającymi go inwestycjami, czyli na przykład szybką koleją do centrum Warszawy (…) to oznacza, że nie tylko warszawiacy szybciej dojadą warszawiacy tam niż na Okęcie, ale także taniej (dzięki wprowadzeniu darmowego dojazdu do CPK dla posiadaczy karty warszawiaka – red.).

– Każdy, kto choć trochę prześledził statystyki i fakty związane z rozwojem Okęcia wie, że w ostatnim roku ruch na Okęciu zwiększył się o 26 proc. i jeżeli w tym tempie ruch dalej będzie się zwiększał, to znaczy, że to lotnisko kompletnie się zakorkuje i Warszawa straci swoje możliwości rozwojowe – tłumaczył dalej Jaki.

– Dzisiaj, kiedy w Europie i na świecie ta infrastruktura staje się coraz bardziej dostępna, tańsza, nie ma rozwoju gospodarczego żadnej metropolii bez lotniska z prawdziwego zdarzenia, które może się rozwijać na wiele lat do przodu (…) Jeżeli my nie podejmiemy decyzji o budowie nowego lotniska, takiego jak CPK (…) to się okaże, że Warszawa straci swoje możliwości rozwojowe – gospodarcze, turystyczne, biznesowe. Jeżeli stolica chce się rozwijać, to nie ma innego wyjścia jak budowanie nowego portu lotniczego – dodał polityk.