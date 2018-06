Nowa definicja małżeństwa? Precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Kwaśniewski zauważa, że dzisiejszy wyrok stanowi oczywiste przekroczenie kompetencji Unii Europejskiej oraz uderza w porządek konstytucyjny Polski i prawa szeregu państw członkowskich Unii Europejskiej.

Szerzej o sprawie Instytut Ordo Iuris pisał wczoraj. Jak przypomniano w informacji zamieszczonej na stronie dotyczy ona pytania Trybunału Konstytucyjnego Rumunii o to, czy państwa członkowskie Unii Europejskiej, które uznają tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, są zobowiązane do zrównania w prawach z małżeństwem tzw. małżeństw osób tej samej płci zawartych w innym państwie UE. Pytanie dotyczy wykładni Dyrektywy 2004/38/WE PE i RE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

"Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym Rumunii wywołało wystąpienie Relu Adraina Comana wraz z Robertem Clabournem Hamiltonem do rumuńskich organów administracyjnych o wydanie dokumentów potrzebnych do tego aby para mogła legalnie pracować i przebywać w Rumunii przez okres przekraczający trzy miesiące. Ich argumentacja opierała się na stwierdzeniu, że rzekomo zgodnie z Dyrektywą 2004/38/WE Panowie są 'współmałżonkami'" – czytamy na stronie Ordo Iuris.

Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości jest już komentowane w sieci. Oto pierwsze komentarze: