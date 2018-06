Rafalska o wotum nieufności: Wniosek jest czysto polityczny, nieuzasadniony

Dzisiaj rano sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło.



Polityczna odpowiedzialność

Platforma Obywatelska złożyła wnioski o odwołanie Szydło i Rafalskiej 30 kwietnia. Ma to być reakcja na – zdaniem PO – "polityczną odpowiedzialność" Szydło i Rafalskiej za trwający ponad miesiąc protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

– Wniosek jest czysto polityczny, nieuzasadniony. Nasza polityka społeczna to na pewno powód do dumy. Od pierwszych dni realizowaliśmy tę politykę społeczną, więc myślę, że naprawdę nie ma tu merytorycznego uzasadnienia do odwoływania premier Szydło. Jaka będzie decyzja w sprawie ministra rodziny, to zawsze decyzja parlamentu – komentowała wnioski Elżbieta Rafalska.

Wnioski opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej, zostaną rozpatrzone podczas trwajacego posiedzenia Sejmu.