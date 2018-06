Polacy podzieleni ws. efektów reformy edukacji

Wprowadzona we wrześniu ubiegłego roku reforma edukacji doprowadziła do likwidacji gimnazjów, wydłużenia liceum oraz wprowadzenia szkół branżowych. Przeciwnicy reformy ostrzegali, że nie poprawi ona jakości nauczania, a dodatkowo doprowadzi do masowych zwolnień nauczycieli. Jak po niemal roku funkcjonowania reformy jej efekty oceniają Polacy?

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 48 proc. badanych ocenia reformę pozytywnie. Negatywnie do zmian odnosi się 46 proc., a 6 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Nowy system edukacji najlepiej oceniają mężczyźni. "38 proc. z nich twierdzi, że zmiana ta była zdecydowanie dobra, a co szósty – że raczej dobra. Z kolei zaledwie co czwarta kobieta jest przekonana, że zmiana w systemie oświaty była bardzo dobra. Przeciwko niej wypowiada się 34 proc. ankietowanych" – czytamy na portalu Rp.pl. Co więcej, zmiany mają większą liczbę zwolenników na wsi (57 proc.), niż w miastach (36. proc ankietowanych).