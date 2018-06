Premier odebrał ministrowi energii nadzór nad Lotosem i Orlenem

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, odebranie nadzoru może być pokłosiem konfliktu między szefem rządu, a ministrem Tchórzewskim. Spór ma dotyczyć strategii Orlenu i Lotosu. Chodziło m.in. o to, jak ma wyglądać trwający proces łączenia tych dwóch spółek.

"Problemem było także zapowiadane przez ministra Tchórzewskiego włączenie Orlenu w projekt atomowy. Minister chciał, by Orlen wyłożył na to część pieniędzy. Premier Morawiecki i prezes Orlenu Daniel Obajtek wypowiadają się o tym znacznie bardziej sceptycznie" – podaje RMF FM. Teraz premier będzie mógł z łatwością doprowadzić do zmian w radzie nadzorczej.

