PiS idzie na wojnę z pornografią? "Oddziałuje na mózg jak narkotyki"

„Pornografia oddziałuje na mózg swoich konsumentów w taki sposób co narkotyki, prowadząc do silnego uzależnienia i destrukcyjnych zmian osobowości” – cytuje wspólne stanowisko zespołów „Nasz Dziennik”.

Członkowie zespołów uznali, że pornografia ma szkodliwy wpływ na zdrowie, a ograniczenie dostępu do takich treści jest uzasadnione w konstytucji. „Stosując się do ujętych w Konstytucji gwarancji, ustawodawca ma obowiązek w jak największy możliwy sposób ograniczyć dostęp do pornografii” – przytacza „Nasz Dziennik”.

Stanowisko zespołów trafi teraz do ministerstw.

