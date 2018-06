Park Centralny wokół Pałacu Kultury? Inicjatywa zyskuje duże poparcie

Jak czytamy na stronie wydarzenia "Stwórzmy Warszawski Park Centralny" na Facebooku, Warszawski Park Centralny ma stanowić 20 hektarów terenów z unikalnymi i przyjaznymi miejscami dla wszystkich mieszkańców. Ma to być miejsce rekreacji i odpoczynku, ale też nowa atrakcja turystyczna stolicy.

"Warszawa potrzebuje nowych parków. Tereny zielone znikają w stolicy w zastraszającym tempie. Beton i nowe osiedla deweloperskie zastępują zieleń. Pokażmy, że chcemy innego pomysłu na Warszawę. Pokażmy, że Warszawa nie jest na sprzedaż. Dołącz do wydarzenia i zaproś swoich znajomych" – zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Autorami wizualizacji jest dwoje młodych architektów: Partycja Stołtny i Michał Sapko.

"Mówili mi, że nie da się uratować Osiedla Jazdów przed wyburzeniem i zabetonowaniem. Mówili mi, że zielone tereny przy Sejmie powinny być zabudowane apartamentowcami. Mówili mi, że modernistyczny pawilon Syreniego Śpiewu musi zostać wyburzony, że to bezużyteczny szmelc, który powinien trafić na śmietnik a w jego miejsce powinny stanąć bloki inspired by Ralph Lauren (serio)(...) Mówili mi...

Osiedle Jazdów dzisiaj to centrum społecznej i kulturalnej aktywności i atrakcja Warszawy. Pawilon Syreniego Śpiewu jest wpisany do rejestru zabytków. (...) Wszystko to udało się zrobić bez pieniędzy, zaplecza wielkich partii i przychylnych mediów.

Wiem jedno, jeśli chcemy to możemy zdziałać bardzo wiele. Ile jesteśmy zdziałać wspólnie? Wszystko. Warszawa należy do jej mieszkańców. Jeśli chcemy stworzyć Warszawski Park Centralny to go stworzymy. Wystarczy nasza siła i upór. Zbliżają się wybory i zdecydujmy przy urnach, czy chcemy Warszawy betonowej, czy Warszawy zielonej, czy chcemy Warszawy dla deweloperów i układów, czy dla ludzi. My jesteśmy zmianą, która nadchodzi" - pisze na Facebooku Jan Śpiewak.