Beata Szydło: Nie wykluczam startu w eurowyborach

Beata Szydło była gościem Piotra Goćka w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Pytana była między innymi o wniosek o wotum nieufności wobec niej i minister Elżbiety Rafalskiej. – Nie jest mi zręcznie komentować wniosku o wotum nieufności wobec siebie. Choć uważam go za bezzasadny – mówiła była premier. Jak zaznaczyła, bardzo dobrze ocenia Elżbietę Rafalską, z którą współpracowała jako premier, a teraz współpracuje jako wicepremier.



Beata Szydło przypomniała o programie 500 Plus, który był – zdaniem polityk PiS – milowym krokiem jeśli chodzi o politykę społeczną. Jednocześnie też była premier zapewniła, że jeśli propozycje opozycji w sprawach społecznych będą konkretne i merytoryczne, to „będzie to tylko dobre dla Polski”. Na razie jednak jest to raczej prowadzenie gry politycznej przeciwko partii rządzącej.



Była premier zapewniła, że PiS realizuje program z 2015 roku, a do końca kadencji zostanie on zrealizowany w stu procentach.

Prowadzący program Piotr Gociek zapytał Beatę Szydło, czy po zrealizowaniu programu społecznego do końca roku, była premier będzie miała wreszcie czas, by zająć się kampanią do Parlamentu Europejskiego.

– Decyzje (o starcie w wyborach – red.) będą ogłoszone wtedy, kiedy zapadną. Ja zajmuję się realizacją programu społecznego. Jeżeli chodzi o moją przyszłość rozmawiać o niej będę, gdy będą jakieś decyzje. Nie wykluczamteż startu w wyborach, o których mówi pan redaktor – powiedziała premier Beata Szydło.