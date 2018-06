"To jakaś porażka". Scheuring-Wielgus rozczarowana kampanią Trzaskowskiego

Joanna Scheuring-Wielgus była gościem programu Wirtualnej Polski "Tłit". W rozmowie z Markiem Kacprzakiem przyznała, że prowadzona przez Rafała Trzaskowskiego kampania rozczarowała ją. Pytana, kto na dzień dzisiejszy ma większe szanse zostać prezydentem Warszawy stwierdziła, że Patryk Jaki.

– To bardzo smutne i rozczarowujące dla mnie. Patryk Jaki widać, że chce. Mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski gdzieś się pogubił. Cały czas liczę na niego – mówiła posłanka. Jak dodała, choć nie jest warszawianką, wydaje jej się, że warszawiacy i warszawianki nie zgodzą się na to, żeby prezydentem został Patryk Jaki. Scheuring-Wielgu wyraziła nadzieję, że pojawi się kandydat ze środowisk obywatelskich. – Bardzo, bardzo na to liczę – przyznała.

W ocenie posłanki sztab Trzaskowskiego "jest kompletnie pogubiony". Przyznając, że ceni tego polityka i ma on predyspozycje, by być dobrym prezydentem, to jednak to co się obecnie dzieje "to jest jakaś porażka".