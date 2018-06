Wiceminister od Gowina: Jeszcze dziś opublikujemy komentarz do postulatów protestujących na UW

– Trudno powiedzieć, o co chodziło z tym protestem, ponieważ większość postulatów, jakie zgłaszają protestujący, została zawarta w Ustawie 2.0., której projekt znajduje się w Sejmie – zaznaczył wiceminister.

Podkreślił także, że projekt ustawy popiera Parlament RP, czyli ogólnopolska organizacja reprezentująca ogół studentów w kraju, a od protestów odciął się samorząd Uniwersytetu Warszawskiego.

– Chociaż od protestujących nie wpłynęła do nas żadna prośba o kontakt, jeszcze dziś opublikujemy komentarz do postulatów protestujących, odnosząc się merytorycznie do tych kwestii, które się tam pojawiają – zapowiedział Muller.