„Wyborcza” nierzetelna? KRUK prostuje sprawę finansowania Nowoczesnej

Otrzymaliśmy kopię sprostowania, które KRUK wysłał do „Gazety Wyborczej”

Był lobbing?

Z doniesień „Gazety Wyborczej” wynika, że szef firmy KRUK finansowo wspierał w kampanii wyborczej Nowoczesną. „GW” zestawia ten fakt z informacją, że dwa lata później partia głosowała przeciw ustawie, która m.in. nakładała na windykatorów obowiązek sprawdzania, czy roszczenie nie jest przedawnione. Podczas ostatecznego głosowania nad projektem prawie cały klub Nowoczesnej był za jego odrzuceniem.

„GW” zapytała o całą sprawę posłankę Barbarę Dolniak, która w imieniu Nowoczesnej wypowiadała się na temat projektu. "Interesowało nas, czy jej aktywność była związana z relacjami partii i właściciela Kruka i czy jej rolą było dopilnowanie, by ustawa nie weszła w życie" – pisze "Wyborcza". Posłanka zapewniła, że nie ma wiedzy na temat finansów Nowoczesnej i że nie był to lobbing w niczyim interesie."Zajmuję się kwestiami prawnymi i pod takim względem zajmowałam się tym projektem” – podkreśliła Dolniak. W ocenie posłanki „sugerowanie »dopilnowania sprawy« jest co najmniej oburzające".

KRUK w sprostowaniu zaznacza, że spółka nie podejmowała działań lobbystycznych w trakcie procedowania ustawy dotyczącej skrócenia okresu przedawnienia długów. „Nie posiadamy także własnych lobbystów, którzy rzekomo aktywnie mieli zajmować się tym projektem” – czytamy w przesłanym przez firmę tekście. Ponadto jej przedstawiciele podkreślają, że zmiany wynikające z ustawy od początku oceniają jako neutralne w krótkim terminie, a docelowo – pozytywne dla rynku firm zarządzających wierzytelnościami oraz dla ich spółki.

Kto finansował Nowoczesną?

Ponadto przedstawiciele firmy podkreślili, że ta nigdy nie finansowała jakiejkolwiek partii politycznej, zaś darowizna na rzecz kampanii wyborczej Nowoczesnej w 2015 roku została przekazana przez szefa firmy jako osobę prywatną. O jego decyzji organy spółki dowiedziały się później, z mediów.