Wspólna lista Tuska? Jednoznaczna odpowiedź Polaków

Wspólna lista do europarlamentu pod przywództwem Donalda Tuska, to na razie jedynie plotka. "Rzeczpospolita" postanowiła jednak zapytać Polaków o zdanie. 46 proc. badanych uważa, że były premier powinien przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku stworzyć wspólną listę opozycji

Przeciwnego zdania jest 27 proc. badanych, a zdania w tej sprawie nie ma 27 proc. – Za pomysłem stworzenia wspólnej listy opozycji przez Donalda Tuska są częściej mężczyźni (49 proc.), osoby powyżej 50 lat (54 proc.) oraz badani o wykształceniu wyższym (48 proc.). Za tym pomysłem są też częściej ankietowani o dochodzie powyżej 5000 zł (58 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (58 proc.) – podkreśla Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research na łamach "Rzeczpospolitej".