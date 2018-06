Dziennikarz TVP Info skrytykował prezesa PZPN za reklamowanie piwa. Mocna riposta Bońka

Wczorajsze pytanie redaktora naczelnego portalu tvp.info Samuela Pereiry wywołało na Twitterze gorącą dyskusję. Dziennikarz zastanawiał się, czy to właściwe, aby prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej reklamował alkohol. Jak tłumaczył, lepiej byłoby, aby szef piłkarskiego związku promował zdrowy tryb życia.

"Jose Mourinho reklamuje Heinekena, Dudek też, podczas Euro 2012 Figo, Boniek i Van Basten byli twarzami kampanii browaru. Móglbym wymieniać dalej. Coś Pan, pod lodem przeleżał ostatnie lata?" – odpisał Pereirze dziennikarz sportowy Mateusz Święcicki.

Pereirze odpowiedział też prezes PZPN, który poinformował, że w "ramach pokuty" nie przyjdzie do TVP Info przez rok. "...małe piwo lub lampka wina do kolacji to lek na długowieczność. Ps.Ma pan racje,w związku z tym jako pokuta nie pojdę do TVP Info przez okres jednego roku, uklony" – napisał Boniek.

"Komuś nie spodobało się że reklamuję piwo? Foch! Czy to poważne Panie Prezesie? Liczę na ostudzenie emocji i chętnie przy najbliższej okazji porozmawiam o wątpliwościach jakie mają ludzie z reklamą piwa z prezesem PZPN w roli głównej. Chyba że na portal też Pan obrażony? Ukłony" – odpisał Pereira.