PO i Nowoczesna wspólnie w wyborach do Sejmu?

Polityk podkreślała, że w jej ocenie koalicja w wyborach parlamentarnych może być istotniejsza niż w wyborach samorządowych, ponieważ będą to wybory decydujące "o przyszłości Polski". – Sam anty-PiS może nie zmotywować ludzi do pójścia do wyborów, tak jak pokazały to wybory w 2015 r. Dlatego naszym zadaniem w tej koalicji jest przedstawić pewną wizję, pokazać, że mamy pomysł na to jak Polska ma wyglądać – stwierdziła.

Chwedoruk: stopniowe wchłanianie Nowoczesnej

Dr hab. Rafał Chwedoruk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził w rozmowie z DoRzeczy.pl, że jeśli takie rozmowy trwają, to przede wszystkim dlatego, że to ostatni moment na to by liderzy Nowoczesnej wymusili na Platformie Obywatelskiej na tyle dobre miejsca na listach, by zachowali znaczenie w polityce. – Dzięki temu Nowoczesna ma szansę przetrwać jako partia satelicka – uważa politolog. Dodaje jednak, że niezależnie od rozwiązań organizacyjnych, będzie następowało powolne wchłonięcie Nowoczesnej przez PO.