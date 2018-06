Warszawa: 52 osoby z objawami zatrucia. Wszystko przez ciasto z popularnej sieci kawiarni

Chodzi o popularną w Warszawie sieć kawiarni Green Cafe Nero. Z każdym dniem rośnie liczba osób poszkodowanych. We wtorek było to 31 przypadków zachorowań, w środę już 41.

Z ustaleń inspektorów wynika, że do zatruć doszło w dniach od 27 do 31 maja. Do tej pory udało się skontrolować 21 zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości dotyczące "przerwania łańcucha chłodniczego oferowanych produktów"."Podejrzanym i wskazanym przez osoby chore nośnikiem zakażenia były prawdopodobnie trzy rodzaje ciast z kremem niepoddanym obróbce termicznej: chałwowe, tort bezowy, ciasto zielony mech" – poinformował sanepid.

Firma wycofała już z oferty wskazane ciasta. W poniedziałek prezes Adam Ringer opublikował przeprosiny za zaistniałą sytuacją. Na nagraniu wideo zapowiedział też, że proporcjonalnie do poniesionych szkód firma będzie wypłacała odszkodowania.