Operacja nie będzie konieczna? Iskierka nadziei na występ Glika na mundialu

Dziś, podczas konferencji prasowej, trener Adam Nawałka pojawił się w towarzystwie m.in. Marcina Kamińskiego, który prawdopodobnie będzie grał na pozycji Kamila Glika, jeśli ten nie wyleczy się do rozpoczęcia mistrzostw świata. Nawałka odniósł się do sprawy kontuzji Kamila Glika. – Kamil Glik ma bardzo poważny uraz, jego występ jest po dużym znakiem zapytania. Jego uraz z pewnością spowodował zaburzenie naszych przygotowań, ale jesteśmy przygotowani na to, że Kamila nie będzie. Mamy przygotowany inny wariant gry – powiedział.

Kamil Glik doznał kontuzji barku podczas gry w siatkonogę na poniedziałkowym treningu reprezentacji w Arłamowie, tuż przed ogłoszeniem ostatecznej 23-osobowej kadry na Mistrzostwa Świata.