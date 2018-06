NGO-sy wzywają KE, aby powstrzymała reformę sądownictwa. Cejrowski: Jak przyjadą do nas czołgami, to ich przepędzimy

Jak twierdzą środowiska antyrządowe w Polsce, 120 organizacji pozarządowych wezwało Komisję Europejską, by "zapobiegła demontażowi niezależnego sądownictwa w naszym kraju i skierowała ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE".

– Polska nie powinna być obiektem manipulacji przez sądy zagraniczne. Ja bym odrzucił te wszystkie trybunały. Jak przyjedziecie do nas czołgami, to was przepędzimy – mówił Cejrowski w "Minęła 20". – Musimy coś z tym zrobić, dopóki jeszcze rządzą Polacy. Uzurpację obcych sądów trzeba odrzucić – podkreślał.

Homoseksualni "małżonkowie" w Polsce?

Cejrowski odniósł się również do ostatniego wyroku TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej narzucił krajom Unii Europejskiej definicję "współmałżonków" obejmującą osoby tej samej płci

– Oni nam mówią, że nawet, jeśli to, co wam narzucamy jest niezgodne z waszym prawem, to i tak macie to respektować. Unia Europejska nie może nas sądzić, Polska nie jest obywatelem Unii Europejskiej, jest w stowarzyszeniu Unia Europejska. To nie jest państwo, oni nie mają żadnej władzy nad Polską – mówił podróżnik. – Nie można się podporządkować, bo posypie się lawina, to trzeba natychmiast odrzucić – dodawał.