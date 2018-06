Hymn "Czarnego Marszu" na festiwalu w Opolu? TVP odpowiada na ataki

"Siła kobiet" to nieoficjalny hymn czarnych protestów. Przeciwko utworowi i nagranemu do niego teledyskowi protestują m.in. Prawica Rzeczypospolitej i Radio Maryja, które pisze o utworze jako mającym "wydźwięk feministyczny, proaborcyjny, lewicowy, antyklerykalny, a także satanistyczny".

"Piosence Siła kobiet towarzyszy bowiem wulgarny teledysk. Występujące w nim mniej lub bardziej roznegliżowane kobiety stale pokazują widzowi środkowy palec, pojawia się flaga środowisk homoseksualnych, symbole komunistyczne a przede wszystkim symbole nawiązujące do czarnych marszów, a więc nawołujące do legalizacji aborcji na życzenie!" – napisali z kolei twórcy internetowej petycji zamieszczonej na stronie protestuj.pl.

TVP odpiera zarzuty i wyciąga konsekwencja

Telewizja Polska w specjalnym oświadczeniu poinformowała, że dobór piosenek do koncertu Debiuty był decyzją Rady Artystycznej Festiwalu. Jak dodaje, powołanie Rady Artystycznej było warunkiem Miasta Opole zawarcia umowy z TVP na organizację Festiwalu."Zadaniem Rady jest selekcja nadesłanych w wersji audio utworów, czyli pod dyskusję i ocenę Rady poddawana jest tylko i wyłącznie wartość artystyczna utworu, tzn. słowa i muzyka, a nie teledysk. Skład Rady Artystycznej stanowią eksperci z różnych środowisk, o różnych gustach, poglądach i upodobaniach" – wyjaśnia TVP.

TVP przekonuje, że sam tekst oraz warstwa muzyczna piosenki "nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, nie narusza innych praw, ani nie obraża niczyich uczuć". "TVP jednocześnie rozumie krytykę pod adresem TELEDYSKU do piosenki. Teledyski wideo do wybranych przez Radę utworów nie stanowią jednak integralnej części festiwalowego utworu i nie są przez TVP publikowane, ani promowane. Opole jest Festiwalem piosenki, a nie teledysku. Z tym większą satysfakcją Telewizja przyjmuje wyjaśnienia zespołu, który w specjalnym oświadczeniu odciął się od przypisywanych mu feministycznych idei i kultury śmierci. Ponadto TVP docenia fakt, że zespół usunął klip ze swojego fanpage’u i pozbawił go statusu oficjalnego teledysku" – czytamy w oświadczeniu TVP.

Jednocześnie Telewizja Polska poinformowała, że rozwiązała umowę z pracownikiem, który był delegowany do Rady Artystycznej Festiwalu i "nie dołożył należytej staranności, by zapobiec zaistniałej sytuacji". "Festiwal w Opolu to święto polskiej piosenki, wydarzenie artystyczne, które powinno budować poczucie wspólnoty, a nie dzielić Polaków" – podkreślono.