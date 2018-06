Spotkanie prezydentów Bukaresztańskiej Dziewiątki

Spotkanie „B9” rozpocznie się o godz. 9.50 od oficjalnego powitania prezydentów Bukaresztańskiej Dziewiątki przez Andrzeja Dudę oraz prezydenta Rumunii Klausa Wernera Iohannisa. Później, w Pałacu Prezydenckim odbędzie się pierwsza sesja „Warsaw Plus: bringing the security of NATO’s Eastern flank to the next level”. Następnie na Zamku Królewskim odbędzie się sesja wojskowa „Military challenges, common responses”. Oprócz prezydentów wezmą w niej udział byli dowódcy NATO w Europie.

O godz. 11.50 odbędzie się wspólna konferencja prasowa prezydentów Polski i Rumunii.

Na godzinę 15.00 zaplanowana jest uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Już o godz. 16.00 odbędzie się Panel Prezydencki podczas konferencji organizowanej przez PISM i GMF „The Bucharest Nine Before the 2018 NATO Summit in Brussels: Achievements, Challenges, Prospects”.