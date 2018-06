Odnaleziono szczątki legendarnego żołnierza podziemia?

Jak przypomina dziennik, dowodzone przez „Uskoka” oddziały „przeprowadziły w latach 1944-1949 wiele głośnych akcji przeciwko siłom reżimowym, plasując się bez wątpienia na czele najgroźniejszych przeciwników komunistycznej władzy na całej wschodniej flance kraju (…) Uskok, wraz z podległymi mu partyzantami, nigdy nie skorzystał z amnestii z 1947 r., mimo że był do tego wielokrotnie namawiany – pisze GPC.

Kapitan Broński „Uskok” nie chcąc trafić w ręce Urzędu Bezpieczeństwa odbezpieczył granat i wysadził się w powietrze. Podobnie jak wielu żołnierzy antykomunistycznego podziemia Broński został pochowany w bezimiennej mogile. Teraz najprawdopodobniej naukowcy natrafili na jego szczątki.

"W poniedziałek rozpoczęliśmy prace w miejscowości Nowogród na Lubelszczyźnie, w miejscu, w którym kiedyś stała stodoła. Pod nią odkryliśmy pomieszczenie o wymiarach ok. 2,5 m na 2 m i ok. 1,5 m wysokości. Znaleźliśmy w ziemi kawałek żuchwy z kilkoma zębami, mały fragment kości, a także łuski od amunicji oraz element "koalicyjki", czyli paska noszonego na skos w poprzek piersi" – cytuje profesora Krzysztofa Szwagrzyka „Gazeta Polska Codziennie”. Zdaniem profesora są to szczątki właśnie kpt. Brońskiego „Uskoka”.