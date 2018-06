Brejza składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Morawieckiego

O sprawie polityk PO poinformował za pośrednictwem portalu społecznościowego. Do postu załączył pismo, które złożył w prokuraturze. Brejza zarzuca Mateuszowi Morawieckiego niedopełnienie obowiązków, którego miał się dopuścić poprzez nie udzielenie w terminie odpowiedzi na ponowna interpelację poselską. Z pisma wynika, że 14 lutego 2018 roku Brejza złożył interpelację do premiera ws. nagród dla członków rady ministrów w 2016 roku. Odpowiedź otrzymał dzień po terminie, jednak - zdaniem posła - "pismo nie zawierało żadnej merytorycznej treści, w szczególności wnioskowanego wykazu imiennych tzw. nagród". W ocenie posła oznacza to, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację.

"Celowe blokowanie przez premiera M.Morawieckiego ujawnienia kwot "drugich pensji" polityków PiS w 2016 roku jest naruszeniem prawa. Dlatego dziś złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 231 kk) – napisał na Twitterze poseł.