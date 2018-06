Prezydenci w Warszawie o solidarnym odstraszaniu Rosji

W konferencji wziął też udział prezydent Rumunii, ponieważ ten kraj jest współgospodarzem spotkania Bukaresztańskiej Dziewiątki. – NATO jest największą siłą militarną jaka istniała w historii. Nasza współpraca będzie kontynuowana. Nie obawiam się o brak jedności sojuszników, bo cele są wspólne – mówił prezydent Rumunii Klaus Johannis. Z kolei prezydent RP Andrzej Duda podkreślał, że tak jak deklaracja przyjęta trzy lata temu przez dziewięć należących do NATO krajów Europy Środkowej pomogła w przygotowaniu wspólnej strategii na szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku, tak obecna deklaracja pomoże w przygotowaniu do kolejnego szczytu. – Deklaracja mówi o niebezpieczeństwach dla wschodniej flanki, roli Rosji, sytuacji na Ukrainie, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie. To pokazanie solidarności paktu Północnoatlantyckiego – mówił Andrzej Duda.

Z kolei prezydent Rumunii podkreślał: – Chciałem podziękować panu prezydentowi za wspaniałe zorganizowanie tego szczytu. Kontynuujemy współpracę rozpoczętą 3 lata temu. Przyjęliśmy wspólną deklarację, która określa nasze szacunki i cele ważne dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Po pierwsze musimy wzmocnić wchodnią flankę NATO. Musimy wdrażać inicjatywy, które będą wzmacniać zdolności do obrony sojuszu na wszystkich obszarach: lądowym, morskim, powietrznym, przestrzeni cybernetycznej – podkreślał prezydent Klaus Johannis.

Oprócz Andrzeja Dudy i Klausa Johannisa, w spotkaniu w Warszawie biorą udział: Rumen Radew, Prezydent Republiki Bułgarii; Radek Vondráček, Przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej; Kersti Kaljulaid, Prezydent Republiki Estońskiej; Dalia Grybauskaitė, Prezydent Republiki Litewskiej; Raimonds Vējonis, Prezydent Republiki Łotewskiej; Andrej Kiska, Prezydent Republiki Słowackiej; János Áder, Prezydent Węgier.

W przyjętej dziś deklaracji dużo uwagi poświęcono Rosji: Podejście NATO do Rosji oparte na wzmocnionej postawie odstraszania i obrony oraz otwarciu na dialog polityczny, zgodnie z decyzją podjętą na szczycie w Warszawie, pozostaje naszą polityką i kieruje naszymi działaniami. Pożądane wyniki dialogu z Rosją będą osiągnięte wówczas, gdy Rosja ponownie zacznie w pełni przestrzegać prawo międzynarodowe i swoje międzynarodowe zobowiązania, a NATO będzie utrzymywać silne mechanizmy odstraszania i obrony.