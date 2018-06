Proaborcyjny teledysk nie zniknął z fanpage`a Girls on Fire. Co na to TVP?

"Dziś rano ze zdumieniem przeczytałyśmy w mediach, że zespół Girls on Fire usunął teledysk do „Siły Kobiet” ze swojego facebookowego funpage`a i pozbawił go statusu oficjalnego klipu do tej piosenki. Stanowczo dementujemy" - napisał zespół Girls on Fire na Facebooku w odpowiedzi na oświadczenie TVP.