Zmiana narracji. Szef MSZ o „koniecznej korekcie ustawy o IPN”

Jacek Czaputowicz był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Był pytany między innymi o słowa wicepremiera Jarosława Gowina, który uważa, że ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, w której znalazł się zapis o karaniu za słowa o polskich obozach koncentracyjnych, wymaga pilnej korekty.

– Myślę, że tak, trzeba się zgodzić z tą opinią. Pan premier Jarosław Gowin spotyka się z politykami w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu i zdaje sobie sprawę z tego, że ta decyzja jest potrzeba, żebyśmy tutaj określili nasze stanowisko, bo jest ciągle pewna nieufność, zaniepokojenie tą sytuacją – mówił szef polskiej dyplomacji.

Jacek Czaputowicz zaznaczył, że ustawa stanowi problem w relacjach z USA i Izraelem: – Nie jest tematem rozmów w grupie państw z regionu, natomiast w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem przede wszystkim jest to problem. Tutaj trzeba się zgodzić, że trzeba pewną decyzję podjąć i pan premier Gowin ma tutaj dobre rozeznanie – tłumaczył szef MSZ.

Podkreślił, że problemem jest interpretacja ustawy – Intencje są dobre, ale odbiór i interpretacja tej ustawy jest zła. Bo tutaj chodzi o zachowanie prawdy historycznej o wydarzeniach z II wojny światowej, działaniach w stosunku do Żydów. Natomiast niektórzy to interpretują jako chęć uniemożliwienia tej dyskusji, więc trzeba zrobić gest i to też się dzieje. Przecież prezydent odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego – komentował minister spraw zagranicznych.

Jacek Czaputowicz przypomniał, że prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Pytany o to, czy nie należy przyśpieszyć decyzji TK odparł, że Trybunał jest suwerenny, władza wykonawcza nie może ingerować w jego decyzje. Jest natomiast możliwe, że wcześniej ustawę skoryguje Sejm. – Pan premier (Jarosław Gowin – red.) sugeruje być może działania w innym trybie, przecież Sejm jest suwerenny, może dokonać korekty tej ustawy – podsumował Jacek Czaputowicz.

Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej miała w założeniu bronić dobrego imienia Polski. Wprowadzono w niej zapisy o karaniu za kłamstwa o odpowiedzialności Polaków za Holokaust. W Izraelu i USA nowe prawo zostało zinterpretowane jako próba zablokowania dyskusji o II wojnie światowej. Doprowadziło to do poważnego zgrzytu w relacjach Polski z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.