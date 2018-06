Semka: W UE zwyciężyła frakcja Verhofstadta, który uważa, że Polska powinna być karana

– Kiedy Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, zastanawiano się, jaka metoda zwycięży. Pesymiści mówili, że ci, którzy do tego doprowadzili, będą chcieli jeszcze bardziej zacisnąć śrubę. Coś podobnego jest tutaj. Moim zdaniem zwyciężyła frakcja pana Verhofstadta, który uważa, że Polska powinna być karana, że powinno przykręcać się jej śrubę. Być może to efekt odreagowania wyboru nowego rządu we Włoszech – mówił w TVP Info publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka, odnosząc się do reformy wymiaru sprawiedliwości i sporu z Komisją Europejską.

Semka odniósł się też w "Salonie Dziennikarskim" do wezwania "Gazety Wyborczej”, żeby opozycja nie bała się donosić na własny kraj za granicę. – W samej opozycji nie ma polityków, którzy potrafiliby się zdystansować. Tu metoda im gorzej tym lepiej to wspaniałe panaceum. Pan Trzaskowski wchodzi dalej też w tą tonację, mimo, że nie ma dobrej sytuacji – mówił. Ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” zauważył, że trzeba widzieć, że Unia Europejska nie jest tylko organizacją państw, ale także pewnym projektem cywilizacyjnym. – W tym projekcie prawo stanowi bardzo istotny element inżynierii społecznej. Prawo nie jest tylko elementem wymiaru sprawiedliwości, ale też kreowania tego, co wolno u tego, co nie wolno – mówił. Czytaj także:

