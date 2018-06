Morawiecki: Przestaliśmy wyprzedawać majątek narodowy. Chcemy Polski rozwoju, a nie Polski zastoju

Szef rządu zaznaczył, że państwo szuka nowych dróg rozwoju, co jest odpowiedzią na apele społeczeństwa. – Musimy opowiedzieć sobie na pytanie: Jaka ma być Polska III i IV dekady XXI wieku? Chcemy być Polską, która ma do zaproponowania Europie i światu coś wyjątkowego, swoje doświadczenia, dumę historyczną, swoje talenty – mówił.

Morawiecki podkreślił, że Dolny Śląsk to przykład na to, jak zmienia się Polska. – Udało nam się to, w co jeszcze wiele lat temu mało osób wierzyło. Przyciągnęliśmy tutaj wysoko zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa – dodał.

– Jeszcze nasi poprzednicy nawet przez 8 lat wyprzedawali majątek i czerpali dywidendy ze SSP w wysokości łącznej 130 mld zł. To dochód, którego porównując pomarańcze z pomarańczami my nie mamy. O tyle więcej musieliśmy skutecznie uszczelnić system podatkowy, pogonić mafie VAT-owskie, wygrywać bitwy z przestępcami podatkowymi, bo my tych środków nie mamy, a jednocześnie realizujemy największe od lat programy społeczne, ogólnonarodowe – stwierdził Morawiecki.