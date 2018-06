Kamer w lokalach wyborczych nie będzie. Wszystko przez RODO

Anna Godzwon była gościem Iwony Kutyny w programie Onet Rano. Pytana o przygotowania do wyborów samorządowych stwierdziła, że idą one dobrze, jednak konieczna będzie nowelizacja prawa wyborczego.

– Trochę powiedzieć może Państwowa Komisja Wyborcza „a nie mówiliśmy?”. Bo PKW zwracała uwagę, że będą kłopoty z powoływaniem osób, mających zostać urzędnikami wyborczymi. A ta nowelizacja związana jest między innymi ze złagodzeniem i obniżeniem wymogów dla urzędników wyborczych – mówiła Anna Godzwon.

Najistotniejszą zmianą jest jednak usunięcie z prawa wyborczego zapisu o kamerach w lokalach wyborczych. – Z powodu RODO w lokalach wyborczych kamery niestety nie będą mogły się znaleźć. Podczas prac nad nowym kodeksem wyborczym nikt o tym RODO nie pamiętał(…) Państwowa Komisja Wyborcza popierała wprowadzenie kamer, ze względu na przejrzystość i transparentność procesu wyborczego. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia, uwagi, to proszę bardzo, zobaczmy, jak te wybory wyglądają. Niech każdy przed swoim komputerem ma możliwość kliknięcia i zobaczenia czy ktoś nie – używając retoryki polityków Prawa i Sprawiedliwości – nie fałszuje tych wyborów. No ale przyszło RODO i cały misterny plan poszedł do kosza – mówiła przedstawicielka Krajowego Biura Wyborczego.

Jak zaznaczyła, uchwałę o tym, że kamery w lokalach jednak nie będą mogły być zainstalowane przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza. Jest też decyzja sejmowej komisji nadzwyczajnej o tym, że będzie projekt zmiany ustawy. Projekt – jak zaznaczyła Anna Godzwon – jest już gotowy, wisi na stronie sejmowej, a procedowany będzie być może już w przyszłym tygodniu. Wybory samorządowe muszą się odbyć w dniu wolnym od pracy w terminie od 17 października do 9 listopada. A więc odbędą się w którymś z trzech niedzielnych terminów: 21 października, 28 października lub 4 listopada.

