Doradca Kukiza porównany do zbrodniarza z Auschwitz. Poszło o szczepionki

Szczuciński jest lekarzem psychiatrą, pediatrą i doradcą Pawła Kukiza. Mężczyzna złożył skargę do sejmowej komisji etyki na Skuteckiego, który 2 czerwca uczestniczył w marszu antyszczepionkowców. Poseł mówił, że "Polacy (…) zbyt często są lepiej wyedukowani niż lekarze, którzy szczepią ich dzieci".

We wniosku o naganę dla polityka Szczuciński napisał, że "za niesłychanie nieodpowiedzialne należy uznać działanie posła, który poprzez swoje wypowiedzi podważa zaufanie do specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia".

"Po tym jak złożyłem do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie posła Skuteckiego za wspieranie antyszczepionkowców - spadła na mnie spodziewana fala hejtu. Nie zamierzam się tym przesadnie przejmować - ale porównanie lekarzy promujących szczepienia do dr Mengele to jednak przesada. Porównywanie pediatrów do człowieka eksterminującego dzieci jest niebywałe" – napisał Szczuciński na swoim Facebooku.

Zapowiedział, że sprawę przedstawi na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. "Będę informował o podejmowanych krokach prawnych. Jednocześnie dziękuje za liczne słowa wsparcia, min od Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, pracowników służby zdrowia, pacjentów i przyjaciół" – oświadczył Szczuciński.

Josef Mengele, zbrodniarz wojenny i lekarz SS, przeprowadzał pseudomedyczne eksperymenty na więźniach niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jego ofiary, głównie bliźnięta, umierały w strasznym bólu, bez znieczulenia. Mengele był nazywany "Aniołem śmierci".