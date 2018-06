Walka z mafią śmieciową. Resort środowiska pracuje nad przepisami

Propozycje resortu to pokłosie licznych pożarów składowisk odpadów, do których dochodziło w ostatnich tygodniach w różnych częściach kraju. Zdaniem służb wiele wskazywało na to, że wiele z nich nie było dziełem przypadku, ale chodziło o nielegalne pozbycie się odpadów. Eksperci alarmują, że Polska stała się śmietnikiem Europy".

– W odpowiedzi na pojawiające się patologie w gospodarce odpadami i skalę problemu, o której świadczy m.in. wzrost statystyk pożarów odpadów, przygotowaliśmy propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim sytuacjom w przyszłości. Znalazły się one w projektach ustaw o gospodarce odpadami i o Inspekcji Ochrony Środowiska – poinformował podczas konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Podczas posiedzenia Rady Ministrów 29 maja br. Prezes Rady Ministrów zobowiązał Ministra Środowiska do pilnego przygotowania propozycji zmian przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w związku z pożarami magazynowanych/składowanych odpadów. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmi zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia monitoringu wideo obiektu, w którym magazynowane lub składowane są odpady. Ma to ułatwić nadzór nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców. Wprowadzone zostaną także szczegółowe wymagania dla gromadzonych odpadów przez wskazywanie w decyzjach administracyjnych dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów, maksymalnej masy jednocześnie magazynowanych odpadów oraz środków ochrony przeciwpożarowej.otów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów (ok. 15 000 podmiotów).Nagromadzenie zbyt dużej masy odpadów w okresie trzyletnim może skłaniać do zachowań niezgodnych z prawem, np. podpaleń, aby pozbyć się problemu. Skrócenie okresu magazynowania wymusi na przedsiębiorcach większą aktywność w poszukiwaniu zbytu na odpady. Projekt ustawy przewiduje również zmianę zakresu uprawnień organów ochrony środowiska do wydania zezwoleń na zbieranie odpadów – w przypadku gdy całkowita pojemność instalacji lub innego miejsca magazynowania odpadów przekracza 3 000 ton na rok, właściwy będzie marszałek województwa. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Resort środowiska liczy na to, że w przyszłym tygodniu pakiet zostanie przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie przez rząd. Minister Henryk Kowalczyk ocenił, że realnym terminem, gdy rozwiązania mogłyby zacząć obowiązywać, jest 1 września. Czytaj także:

