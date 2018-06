Szef MSWiA odznaczy młodego bohatera. Wybił szybę i wyprowadzał kolegów

Do wypadku w Tenczynie doszło w piątek przed godziną 11. Jak ustaliła policja, autobus, który jechał od strony Zakopanego, czołowo zderzył się z TIR-em. Pojazdy stanęły w poprzek drogi i częściowo wjechały do rowu. Policja przypuszcza, że jeden z pojazdów mógł zjechać na przeciwległy pas ruchu. W wypadku brał udział również samochód osobowy. Autokarem podróżowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 261 z warszawskiego Wilanowa. Poszkodowanych zostało w sumie 49 osób: 6 dorosłych oraz 43 dzieci. 34 osoby zostały przewiezione do szpitali, w których pozostaje 20 z nich.

"Warto, aby wszyscy usłyszeli o Dominiku z klasy VII Szkoły Podst. w Wilanowie, który po wypadku w #Tenczyn nie uległ panice. Wybił szybę i wyprowadził kolegów z autokaru. Zasłużył na najwyższe uznanie! Zawnioskuję do ministra @jbrudzinski o uhonorowanie dzielnego chłopca. #Duma" – napisała na Twitterze Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty.



Co na to szef MSWiA? Do propozycji podszedł z dużym optymizmem. "Będzie to dla mnie prawdziwy zaszczyt, móc wręczyć młodemu Bohaterowi odznakę Młody Bohater" – odpowiedział Joachim Brudziński.



Oprócz specjalnego medalu, odznaczeni w akcji "Młody Bohater" zostają wpisani do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej resortu spraw wewnętrznych. Dzięki temu, każdy może poznać ich historię. "Młody Bohater" to inicjatywa szefa MSWiA. "Służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży" – czytamy na stronie resortu.