Łódzkie: Plany budowy ogromnego krzyża. Będzie 3 razy wyższy niż pomnik Jezusa Króla

Krzyż na stulecie niepodległości

"Będzie prawie trzy razy wyższy niż słynny pomnik Chrystusa ze Świebodzina. Stumetrowy krzyż, który ma zostać postawiony w miejscowości Wojków, jest wspólną inicjatywą miejscowego proboszcza – który taki pomnik wymyślił – oraz burmistrza Błaszek Karola Rajewskiego" – opisuje portal Onet. Budowa rusza w tym roku, jednak nie wiadomo, czy uda się ją do końca tego roku ukończyć.

Krzyż ma stanowić element upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystko zaczęło się od pomysłu miejscowego proboszcza. – Kiedy do mnie zadzwonił i powiedział o stumetrowym krzyżu, po prostu, mówiąc kolokwialnie, opadła mi szczęka –mówi Onetowi burmistrz Błaszek Karol Rajewski. – A chwilę potem pomyślałem: to jest to! I tak to wszystko ruszyło. Bo pierwotnie, żeby uczcić stulecie odzyskania niepodległości, planowaliśmy odnowić zniszczoną przez hitlerowców płaskorzeźbę z Józefem Piłsudskim. Ale potem pomyślałem, że Piłsudski był tylko jeden, a krzyż będzie dla wszystkich. I tak już zostało – opowiada.

Rejewski zaznacza, że krzyż ma łączyć: – On ma Polaków zjednoczyć, uczcić stulecie niepodległości, a dla niewierzących ma być fajną atrakcją turystyczną. W końcu najwyższy taki monument w Polsce to jest coś! Słynny pomnik Jezusa ze Świebodzina będzie niemal trzy razy niższy.

Nie tylko krzyż

Jak podaje Onet, krzyż powstać ma w miejscowości Wojków. Ma "wyrastać" z amfiteatru a w najbliższym sąsiedztwie powstać ma ośrodek rekreacyjny, wzorowany na średniowiecznej wiosce. – Chcielibyśmy wspólnie z proboszczem, by korzystały z niego głównie osoby niepełnosprawne, poza tym, "zielone szkoły" oraz turyści – mówi burmistrz Rajewski.

I dodaje: – (...) Wokół tego naszego krzyża chcielibyśmy w przyszłości zorganizować też jakieś spotkania młodzieży, taką "mini Lednicę". Środki na budowę tego ośrodka idą od czterech gmin, więc wszyscy będziemy mogli później z tego korzystać. I ten ośrodek "pod krzyżem" może stać się wielką atrakcją turystyczną.