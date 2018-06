Winnicki: Akceptacja przez TSUE związków jednopłciowych to liberalny totalizm Unii

– Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wprowadza tylnymi drzwiami związki jednopłciowe i narzuca to państwom, które tego nie chcą. To jest kolejny przejaw lewicowego, liberalnego totalizmu Unii Europejskiej, z którym należy zdecydowanie walczyć – powiedział polityk w rozmowie z TV Trwam.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, państwa członkowskie muszą zrównać pozycję prawną małżeństw i związków osób tej samej płci zawartych w innym kraju. Winnicki zaznacza: "Tylko kobieta i mężczyzna mogą stworzyć rodzinę". – To nie jest dobry sygnał dla Polski, dla tych wszystkich państw, narodów, które polityce kulturowego marksizmu nie chcą ulegać – ocenia Winnicki.

I dodaje, że agendy UE, w tym Trybunał, są "ideologicznie zdefiniowane": – Ideologiczna definicja to jest liberalny, lewicowy marksizm kulturowy. Trzeba mieć świadomość, że właściwie we wszystkich obszarach te instytucje w ten sposób działają. My jako narodowcy nie mieliśmy co do tego złudzeń, dlatego też chcemy, aby Polska opuściła UE.

