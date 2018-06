Jaki na okładce "Newsweeka". "Porównanie mnie do szefa mafii?"

Na okładce nowego numeru tygodnika, który okaże się w poniedziałek, szefa komisji weryfikacyjnej przedstawiono w stylistyce Dona Corleone z filmu "Ojciec chrzestny". Jaki zareagował na Twitterze.

"Porównanie mnie do...szefa mafii? Panika na okręcie PO i T.Lisa przed porażką w stolicy musi być jednak mocna skoro sięgają do tak podłych metod. Przypomina mi to desperacką akcje Lisa z córką PAD. Wiedzą, że jak wejdę do UM to skończą się wszystkie prawdziwe układy" – stwierdził polityk.

W okładkowym materiale "Newsweeka" zatytułowanym "Układ Jakiego" czytamy: "Patryk Jaki wielokrotnie pokazywał, że jego głód władzy jest niepohamowany. Opole w praktyce sprywatyzował. Teraz to samo chce zrobić w Warszawie".

Czytaj także:

Jaki kontra TVN. "Jak długo jest pan dziennikarzem?"