Czabański: Część mediów komercyjnych jest stronnicza. Media publiczne muszą przedstawiać racje władzy

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych powiedział też, że mediom publicznym zarzuca się, iż są mediami propagandowymi. Jak dodał, są one zobowiązane do tego, aby przedstawiać racje obozu władzy. – Media publiczne są zobowiązane do tego żeby przedstawiać racje obozu władzy. Nie dlatego żeby się podlizywać. Dlatego, że obóz władzy realizuje program wybrany przez obywateli w demokratycznych wyborach. Dziwne byłoby gdyby realizacja tego programu nie była przedstawiana opinii publicznej (...) to jest jakby realizacja polskiej racji stanu. Kto ma bronić polskiej racji stanu, jak nie polskie media publiczne – ocenił.

Krzysztof Czabański odniósł się również do obecności kapitału zagranicznego na rynku medialnym w Polsce. – Nie mamy nic przeciwko temu żeby kapitał zagraniczny wchodził do Polski, był elementem rozwoju również w obszarze mediów. Jednak Polska stara się o poprawę swojej sytuacji w UE. To powoduje nieraz wejście w konflikty z innymi państwami, m.in. z Niemcami. Gdy media będące własnością kapitału niemieckiego atakują nasz rząd powstaje pytanie czyją rację stanu realizują? – zastanawiał się.

– Chodzi o to żeby nie było nadmiernej koncentracji na rynku medialnym. Jeśli ktoś jest właścicielem regionalnego dziennika, to żeby nie mógł mieć regionalnej stacji radiowej, żeby nie było krzyżowej dominacji na runku, by odbiorca nie był skazany na jednego wytwórcę informacji i poglądów – mówił.