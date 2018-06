Sasin: Ustawa o IPN to nie Pismo Święte. Możn ją zmienić

Jacek Sasin odniósł się tym samym do słów Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza, który przyznał wczoraj, że z ustawą o IPN jest problem we wzajemnych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Wprawdzie według ministra intencje ustawodawcy – karanie za kłamstwa o polskim udziale w Holokauście są dobre, to jednak interpretacja jest taka, że zachodni partnerzy myślą, że Polacy w ogóle chcą zablokować dyskusję na temat II wojny światowej. Zdaniem Jacka Czaputowicza konieczna jest jak najszybsza korekta do tej ustawy.

O sprawę zapytani zostali goście programu Woronicza 17 w TVP Info. – Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału w tej kwestii, nie mogę w tym momencie potwierdzić, że jest decyzja o tym, że będziemy tę ustawę zmieniać, ale przecież żadna ustawa to nie jest Pismo Święte – minister, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacek Sasin. Zawsze można dyskutować nad poszczególnymi zapisami, nad sformułowaniami, nad uzasadnieniem ustawy – dodał.

Z kolei szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski stwierdził, że jego zdaniem najpierw sprawę musi rozpatrzeć Trybunał Konstytucyjny, bo w trakcie jego pracy nie można ustawy zmieniać. – Jeśli (TK) nakaże Sejmowi zmianę, to zalecałbym, prosiłbym Sejm, by nie zwlekać ze zmianą – mówił minister w TVP Info.