Prezes TVP: Sport łączy Polaków, jest misją

Prezes TVP powiedział, że mecz Polska-Chile obejrzało 7,5 mln osób, a w peaku 8,5 mln. Jak dodał, TVP Sport już zawsze będzie na multipleksie, a TVP musi być liderem rozwoju technologicznego, stąd transmisja w formacie 4k. – Odbudowujemy oglądalność, jesteśmy najsilniejszą telewizją dzięki naszym wspaniałym widzom – powiedział Jacek Kurski. – TVP musi być liderem rozwoju technologicznego. Ważne jest to, że TVP Sport jest dostępne dla każdego, bo w Polsce do tej pory było tak i to było złe, że wycofywano sferę publiczną z różnych dziedzin. Taka sama tendencja towarzyszyła idei zamykania sportu w kanałach płatnych. Ludzie musieli płacić za sport, a my to przełamaliśmy – mówił prezes TVP.