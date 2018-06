Facebook znów ma problem. Przez dane użytkowników przekazane Chińczykom

Sprawa przekazania danych użytkowników Facebooka bez ich wiedzy wywołała skandal, była poważną rysą na wizerunku koncernu Marca Zuckerberga. Jednak jak się okazuje, to dopiero początek problemów światowego giganta. Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna", Facebook znalazł się między młotem i kowadłem. Wszystko przez to, że dane użytkowników oprócz koncernów amerykańskich takich jak Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft i Samsung, trafiły też do podmiotów chińskich, takich jak Huawei, Lenovo, Oppo i TCL.

Stanowi to poważny problem dla administracji USA, która jest szczególnie wyczulona na działanie chińskiego wywiadu gospodarczego. Po drugie, jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", chińscy producenci produkują i sprzedają taniej towary o podobnej jakości do firm amerykańskich. Apple, w 2017 r. został wyprzedzony globalnie pod względem sprzedanych telefonów przez Huawei. Jak podaje dziennik.pl cierpi na tym także bilans handlowy Stanów Zjednoczonych z Chinami. W 2017 r. eksport USA do Chin był wart 375 mld dol. mniej niż eksport Chin do USA. A To także poważny problem dla samego Facebooka – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Koncern Marca Zuckerberga znalazł się między młotem i kowadłem. Z jednej strony stara się mocno wejść na rynek chiński i ocieplić stosunki z władzami w Pekinie (w Chinach Facebook jest zakazany). To ogromny i opłacalny rynek. Z drugiej strony – poprzez współpracę z koncernami chińskimi Facebook naraził się protektorowi, czyli rządowi Stanów Zjednoczonych oraz koncernom amerykańskim. Apple już zapowiada, że wprowadzi utrudnienia dla Facebooka. Damy użytkownikom naszych usług możliwość zablokowania zbierania danych przez Facebooka, Google’a i inne platformy śledzące użytkowników za pomocą przycisków „like” i „share” umieszczonych na różnych stronach – "Dziennik Gazeta Prawna" cytuje Tima Cooka, prezesa Apple.