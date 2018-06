Rafalska: Warto inwestować w edukację dzieci

„Dobry Start” to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Jak podkreślają przedstawiciele resortu, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Ponadto wsparcie obejmie tak dzieci wychowujące się w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Minister zaznaczyła, że świadczenie będzie przysługiwać po złożeniu wniosku. – Jest to świadczenie jednorazowe, przysługuje raz w roku. Podkreślam: na wniosek, nie z automatu, nie z urzędu, będzie przysługiwało dziecku lub osobie uczącej się, do 20. roku życia, lub uczącej się do 24. roku życia w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących się – wyjaśniła.

Z wypowiedzi szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej wypłacone będzie świadczenie. – Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu, będą miały wyprawkę wypłaconą do 30 września – podkreśliła. Dodała także, że wnioski złożone później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy.

Początek programu łączy się z szeroko zakrojoną akcją informacyjną: ministrowie i wiceministrowie w ośmiu województwach spotkają się z kuratorami, dyrektorami szkół oraz pracownikami zajmującymi się wypłatą świadczeń.

Rafalska mówiła także o kwestii minimalnego wynagrodzenia. Zaznaczyła, że dowodzony przez nią resort wystąpił z propozycją podniesienia go do kwoty 2250 zł. – W poprzednim układzie byłoby to 2216,70 zł. Na tym etapie nasza propozycja nie została zaakceptowana przez Ministerstwo Finansów. – Tu jest rozbieżność – stwierdziła dodając, że rozstrzygnięcia tej kwestii można spodziewać się na posiedzeniu Rady Ministrów.