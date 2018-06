Dla Wirtualnej Polski popularna marka jest „kontrowersyjna”. Bo promuje patriotyzm?

Jak podaje wp.pl, „Andrzej Duda nie kryje, że lubi odzież polskiej firmy. Ostatnio założył granatową koszulkę z kołnierzykiem i charakterystyczną kieszonką na piersi w kolorze barw narodowych. "Kieszonka celowo rozdarta na wysokości serca, dla wzmocnienia efektu wizualnego i symbolicznego" – pisze producent Red is bad. Polo jest aktualnie przecenione - zamiast 149 zł można je kupić za 109 – czytamy w portalu.

WP pisze jednak, że firma jest kontrowersyjna, powołując się na fragment manifestu ze strony Red Is Bad. Portal przypomina fragment manifestu Red Is Bad krytyczny wobec Unii Europejskiej. W manifeście tym znajdują się też jednak odniesienia do polskiej historii i tradycji: „Przypominamy zapomnianych bohaterów oraz niepodległościowe zrywy naszych przodków. Jesteśmy stąd. Nie chcemy wyrzec się tradycji. Nie boimy się brać spraw w swoje ręce. Wierzymy w prywatną inicjatywę i ciężką pracę. Najwyższa jakość i polska produkcja to dla nas sprawa kluczowa. Być może to nie przypadek,że RED IS BAD narodziło się właśnie tutaj - w Polsce. W kraju z piękną historią, którego mieszkańcy wolność cenią ponad wszystko. To Polacy powstrzymali czerwoną falę w 1920 r.,ratując Europę przed zalewem bolszewizmu. To w Polsce podczas II Wojny Światowej powstał największy i najlepiej zorganizowany ruch oporu w ówczesnej Europie. To Polacy nigdy nie pogodzili się z panowaniem ZSRR. To tutaj bohaterowie podziemia zbrojnie walczyli z komunistami aż do 1963 r. i to tutaj rozpoczął się rozpad imperium zła, stworzonego przez Stalina. Pamięć o tych dokonaniach pozwala nam dziś z optymizmem patrzeć w przyszłość – czytamy na stronie redisbad.pl”. Prezydent Andrzej Duda w koszulkach polskiej firmy pokazywał się kilkakrotnie.

