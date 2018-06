Właściciel Red Is Bad: Dla WP Biało-Czerwona jest kontrowersyjna?

Wirtualna Polska pisze o tym, że prezydent nosi „kontrowersyjną koszulkę”. Czujecie się kontrowersyjni?

Jeżeli dla kogoś kontrowersyjna jest polska flaga na polówce prezydenta, lub to, że odnosimy się do tego, że jesteśmy antykomunistyczni, to jest to sytuacja groteskowa i całkowicie absurdalna. WP cytuje nasz manifest. I w pierwszej wersji wpisu zamieściła też fragment o tym, że do wszystkiego dochodzić chcemy ciężką pracą. Robienie z tego zarzutu, to już naprawdę absurd.

Skąd bierze się ta niechęć do Waszej firmy?

Pewnie z tego, że prezentujemy wartości, które są dla wielu ludzi niewygodne. Poza tym – jestem człowiekiem, który zbudował firmę od podstaw. Nie można mi przypiąć łatki jakiegoś homofoba, ksenofoba, czy faszysty. Skończyłem dobrą uczelnię w Warszawie. A jednocześnie budując firmę od zera w Red Is Bad pokazujemy, że można robić coś naprawdę fajnego, polskiego, w dodatku w bardziej prawicowej otoczce. A do tego to, co robimy jest w dobrym gatunku, nie wciskamy jakichś bazarowych koszulek. Być może nie podoba się to, że swoje wartości pokazujemy w atrakcyjny sposób. Prowadzimy fundację, część środków z własnych pieniędzy wypłacamy żyjącym kombatantom.

Ale prezydent zakładając Waszą koszulkę robi rzecz kontrowersyjną?

I to jest właśnie absurd. Miał założyć koszulkę zagranicznych firm? Akurat prezydent ma świetny gust, wybrał bardzo fajną rzecz. Ta koszulka to był u nas prawdziwy hit. Doczepianie się do głowy państwa, że gdy chodzi w luźniejszym stroju i zakłada wtedy koszulkę polo z narodową flagą jest kuriozalne. I można z tego się jedynie śmiać.