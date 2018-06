Lewicowy portal chciał znów zaatakować księży. Nie wyszło

"Kim są polscy pedofile? Dotychczas wielu sądziło, że najwięcej ich wśród katolickich księży, pedagogów a nawet - psychologów dziecięcych. Okazuje się jednak, że dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości mówią zupełnie co innego. Najczęściej to osoby bez żadnego wyuczonego zawodu. Głównie murarze, ślusarze i rolnicy" – czytamy na natemat.pl

Artykuł skomentował na Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy" Łukasz Zboralski. "Myśleli, ze pedofile to w Polsce głównie księża, a to głównie... rolnicy i murarze. Kulam się..." – napisał.

Jak czytamy na portalu fronda.pl, z informacji zawartych w liście podpisanym przed podsekretarza stanu Stanisława Chmielewskiego wynika, że w Polsce osadzonych za pedofilię jest 1468 osób, z czego około 100 odbywa aktualnie karę za inne przestępstwa i kara za pedofilię będzie egzekwowana w dalszej kolejności.

900 skazanych za pedofilię osób nie posiadało wyuczonego zawodu, 70 wykonywało zawód murarza, 40 było pracownikami dorywczymi, 30 ślusarzami, 30 rolnikami, 25 mechanikami samochodowymi. Takie zawody jak – inżynierowie, lekarze, pedagodzy, księża katoliccy, wychowawcy – wykonywany pojedyncze osoby – pisze fronda.pl.