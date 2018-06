Kluczowy świadek ws. Tomasza Komendy nie żyje. Zmarł w tajemniczych okolicznościach

Z ustaleń dziennika wynika, że zmarła w ubiegłą sobotę Dorota P. jest jedną z tych osób, które Tomasz Komenda wskazał jako winnych swojego skazania. "Kto i dlaczego doprowadził do oskarżenia, a następnie skazania Tomasza Komendy? Odpowiedzi na to pytanie od kilku tygodni szukają prokuratorzy z Łodzi. I prawdopodobnie już nigdy prawda o tej sprawie może nie wyjść na jaw" – pisze "Fakt".

Jak informuje gazeta, prokuratura interesowała się Dorotą P. od ponad pół roku.

Pod koniec maja Tomasz Komenda złożył w Sądzie Najwyższym oświadczenie, w którym wskazał te osoby, które doprowadziły do skazania go na 25 lat więzienia. Do listy wskazanych przez Komendę osób dotarł dziennik "Fakt". Wynika z niej, że mężczyzna obwinia o zgotowanie mu więziennego piekła świadka Dorotę P., dwóch emerytowanych policjantów Zbigniewa P. i Bogusława R., swojego obrońcę Michał K. oraz dwóch prokuratorów – Stanisława O. i Tomasza F.